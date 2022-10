High School Football Playoff Schedule – Round 2 – 11/4/2022

- Advertisement -

Kickoff times are subject to change. Please check the official brackets for updates from the KSHSAA website.

6A Football

Burrton at Wetmore – Fri. 6 PM

Deerfield at Northern Valley – Fri. 7 PM

Golden Plains at Ashland – Fri. 7 PM

Greeley Co. at Ingalls – Fri. 6 PM

Moscow at Bird City-Cheylin – Fri. 6 PM

Natoma at Cunningham – Fri. 7 PM

Pawnee Heights at Waverly – Fri. 6 PM

Peabody-Burns at Tescott – Fri. 7 PM

8-Man Division II

Bucklin at Wallace Co. – Fri. 6 PM

Central Christian at Axtell – Fri. 6 PM

Colony-Crest at Osborne – Fri. 6 PM

Frankfort at Lebo – Fri. 7 PM

Hanover at Canton-Galva – Fri. 7 PM

Hodgeman Co. at Thunder Ridge – Fri. 6 PM

Minneola at Victoria – Fri. 6 PM

Sylvan-Lucas at Dighton – Fri. 7 PM

8-Man Division I

Chase Co. at South Sumner – Fri. 7 PM

Hoxie at Wichita Co. – Fri. 7 PM

Lyndon at Moundridge – Fri. 7 PM

Madison-Hamilton at Little River – Fri. 7 PM

Quinter at Meade – Fri. 6 PM

Rawlins Co. at Macksville – Fri. 6 PM

Trego Community at Hill City – Fri. 7 PM

Wichita Independent at Burlingame – Fri. 7 PM

1A

Inman at Oakley – Fri. 7 PM

Jayhawk Linn at St. Mary’s Colgan – Fri. 7 PM

Jefferson Co. North at Centralia – Fri. 7 PM

Marion at Wabaunsee – Fri. 7 PM

Plainville at Conway Springs – Fri. 7 PM

Pleasanton at Olpe – Fri. 7 PM

Smith Center at Sedgwick – Fri. 7 PM

Troy at St. Mary’s – Fri. 7 PM

2A

Chaparral at SE of Saline – Fri. 7 PM

Council Grove at Caney Valley – Fri. 7 PM

Ellsworth at Kingman – Fri. 7 PM

Humboldt at Osage City – Fri. 7 PM

Norton at Beloit – Fri. 7 PM

Rossville at Nemaha Central – Fri. 7 PM

Russell at Hoisington – Fri. 7 PM

Sabetha at Riley Co. – Fri. 7 PM

3A

Cheney at Scott Community – Fri. 6 PM

Clay Center at Wichita Collegiate – Fri. 7 PM

Columbus at Galena – Fri. 7 PM

Frontenac at Girard – Fri. 7 PM

Hesston at Rock Creek – Fri. 7 PM

KC Bishop Ward at Holton – Fri. 7 PM

Pratt at Andale – Fri. 7 PM

Topeka Hayden at Wellsville – Fri. 7 PM

4A

Arkansas City at McPherson – Fri. 7 PM

Bishop Miege at Eudora – Fri. 7 PM

Coffeyville Field Kindley at Towanda-Circle – Fri. 7 PM

KC Piper at Chanute – Fri. 7 PM

Rose Hill at Wamego – Fri. 7 PM

St. James Academy at Atchison – Fri. 7 PM

St. Thomas Aquinas at Louisburg – Fri. 7 PM

Winfield at Andover Central – Fri. 7 PM

5A

Bishop Carroll at Hutchinson – Fri. 7 PM

Emporia at Blue Valley Southwest – Fri. 7 PM

Great Bend at Salina Central – Fri. 7 PM

Kapaun Mount Carmel at Maize – Fri. 7 PM

Pittsburg vs. KC Sumner Academy (@ Schlagle HS) – Fri. 7 PM

Shawnee Heights at Mill Valley – Fri. 7 PM

Spring Hill at De Soto – Fri. 7 PM

Valley Center at Hays (FHSU) – Fri. 7 PM

6A

Blue Valley at Olathe West (@CBAC) – Fri. 7 PM

Blue Valley Northwest at Gardner Edgerton – Fri. 7 PM

Blue Valley West at Olathe North (@ODAC) – Fri. 7 PM

Junction City at Wichita Northwest – Fri. 7 PM

Lawrence at Derby – Fri. 7 PM

Olathe Northwest at Olathe South (@ODAC) – Thu. 7 PM

Washburn Rural at Garden City – Fri. 7 PM

Wichita East at Manhattan – Fri. 7 PM