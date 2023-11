Kansas Volleyball Association Announces 2023 All-State Teams

November 12, 2023 – The Kansas Volleyball Association is pleased to announce the 2023 All-State Teams, Players of the Year, and Coaches of the Year.

Please see the attached pages for the complete list for each classification.

1A DIVISION I ALL-STATE

FIRST TEAM

NAME SCHOOL HEIGHT POSITION YEAR Alaina Eck Little River 5’4” OH SR Oen Deters Centralia 5’7” OH JR Kaylee Moyer South Gray 5’5” S SR Aubrey Olander Little River 6’1” MH SR Allie Reed South Gray 5’10” OH JR Ashley Stephenson Little River 5’7” OPP SR Shea Wurtz Clifton-Clyde 5’9” MH SR

SECOND TEAM

NAME SCHOOL HEIGHT POSITION YEAR Kate Elwood Little River 5’5” S SR Vi Helm South Gray 5’11” MH SR Kayla Hermreck Crest 5’10” S/MH SR Jaye McCrudy Central Christian Academy 5’7” S/OH SO Abby Micek Rawlins County 5’9” MH SR Harlee Randall Flinthills 6’0” MH JR Sevy Wurtz Clifton-Clyde 5’5” S/OH SO

HONORABLE MENTION

NAME SCHOOL HEIGHT POSITION YEAR Calyn Baker Clifton-Clyde 5’7” MH SO Lauren Brummet Lakeside 5’11” S/OH SR Grace Coughlin Olpe 5’11” MH SR Kami Grasser Little River 5’6” OH SR Jacelyn Huelskamp South Gray 5’5” L SR Tatum Kramer Centralia 5’9” S JR Brooklyn Wuest Goessel 5’7” OH JR

Player of the Year: Alaina Eck, Little River

Coach of the Year: Kim Rolfs, Little River

1A DIVISION II ALL-STATE

FIRST TEAM

NAME SCHOOL HEIGHT POSITION YEAR Saige Hadley Lebo 5’8” OH/MB JR Anna Jueneman Hanover 5’9” OH JR Tessa Lohse Hanover 5’5” L SR Audrey Peek Lebo 5’6” OH/MB SR Aubree Richardson Wallace County 6’2” S/MB SR Karoline Schroeder Wheatland-Grinnell 5’6” OH SR Olivia Stein Ingalls 6’0” OH SO

SECOND TEAM

NAME SCHOOL HEIGHT POSITION YEAR Audrey Bina Northern Valley 6’0” S/MH SO Carlie Brummer St. John’s/Tipton 5’9” OH JR Drew Bruna Hanover 5’11” MH FR Abi Jones Lebo 5’5” S JR Kaydence Schotte Hanover 5’8” S SR Jadence Stewart Greeley County 5’10” OH SO Chloe Traffas Attica 5’3” L JR

HONORABLE MENTION

NAME SCHOOL HEIGHT POSITION YEAR Isabel Alexander Attica 5’6” S/OH SR Mary Carman Wallace County 5’2” L SO Autumn Coleman Argonia 5’5” OH SO Jaelyn Daily Wallace County 5’8” RS JR Aubrey Gengler St. John’s/Tipton 5’9” S SR Jadyn Mangan Greeley County 5’9” MH JR Jill Schmeekle Ingalls 5’9” MH FR

Player of the Year: Saige Hadley, Lebo

Coach of the Year: Gina Peek, Lebo

2A ALL-STATE

FIRST TEAM

NAME SCHOOL HEIGHT POSITION YEAR Zaylee Werth Hillsboro 6’0” OH/MH SR Emily Bainter Hoxie 5’8” OH JR Suttyn Harris Inman 5’11” OH/MB SO Camryn Hutchinson Smith Center 5’5” S SR Gracie Kirchhoff Smith Center 5’8” OH/MH SR Talya Sampson Sedgwick 6’0” OH SR Savannah Shahan Hillsboro 5’11” OH/MH SR

SECOND TEAM

NAME SCHOOL HEIGHT POSITION YEAR Tori Brown Maranatha Christian 5’2” L SR Grace Hett Marion 5’5” OH SR Josey Kennedy Hoxie 5’5” S SR Emily Langley Jefferson County North 6’1” S/OH SR Gabby Lujan Belle Plaine 5’8” S/MB SR Kinley Rogers Hoxie 5’8” MB SR Amyah Werth Hillsboro 5’3” L FR

HONORABLE MENTION

NAME SCHOOL HEIGHT POSITION YEAR Dakota Kattenberg Smith Center 5’8” MH SR Carlie Martin Meade 5’8” OH SR Kyndal Moore Ellinwood 5’11” MH SO Delana Murk Valley Heights 5’8” MH SR Kingzley Ratzlaff Hillsboro 5’10” S/OPP SO Kalyn Sampson Sedgwick 5’11” S SO Kayley Shanfelt Wichita Classical 5’10” OH/S SR

Player of the Year: Zaylee Werth, Hillsboro

Coach of the Year: Sandy Arnold, Hillsboro

3A ALL-STATE

FIRST TEAM

NAME SCHOOL HEIGHT POSITION YEAR Rachel Van Gorp Heritage Christian 5’9” OH SR Alex Bittner Cheney 5’8” OH SR Mylie Brown Beloit 5’9” OH SR Addison Budke Beloit 6’0” OH JR Cy Rae Campbell Heritage Christian 5’11” MB SR Hope Duncan Smoky Valley 5’8” OH SR Kinsey Perine Rossville 5’8” OH SR

SECOND TEAM

NAME SCHOOL HEIGHT POSITION YEAR Katja Blanchat Smoky Valley 6’0” MH JR Kendal Brueggen Hesston 5’10” OH JR McKinley Kruger Silver Lake 5’6” L SR Grace Schmedding Heritage Christian 6’0” OH SR Brenna Smith St. Marys 5’10” OH SR Sophia Thompson Beloit 6’1” MB JR Sarah Wehrli Silver Lake 5’6” S SR

HONORABLE MENTION

NAME SCHOOL HEIGHT POSITION YEAR Jailyn Adolph Cheney 5’5” L SR Ella Bolan Silver Lake 5’10” OH/MH JR Taylor Damme Perry-Lecompton 5’9” MH SR Adrian Hazelwood Smoky Valley 5’9” S SR Cali Honeyman Nemaha Central 5’11” OH/MH JR Samantha Klotz Royal Valley 5’8” OH/MB JR Dominque Schutte Halstead 5’11” MH SR

Player of the Year: Rachel Van Gorp, Heritage Christian

Coach of the Year: Brandy Paul, Beloit

4A ALL-STATE

FIRST TEAM

NAME SCHOOL HEIGHT POSITION YEAR Lauren Lopez Bishop Miege 5’9” OH JR Jacqueline Corcoran Circle 5’10” OH SR Hayden Grimes Andale 5’9” OH SO Emery Keebaugh Ottawa 5’10” OH SR Ava Martin Bishop Miege 5’8” S SR Kenzy McArtor Clearwater 5’11” OH JR Trinniti Stevens Bishop Miege 6’2” MH JR

SECOND TEAM

NAME SCHOOL HEIGHT POSITION YEAR Fisayo Afonja Baldwin 5’10” OH SR Mia Fox Circle 6’2” MH SR Ayla Klingenberg Rock Creek 6’0” MH JR Cora Miller Holton 5’8” L SR Ava Romero McPherson 5’8” OH/MH SO Grace Rowland Andale 5’9” OH SR Kirston Verhulst Bishop Miege 5’8” OPP JR

HONORABLE MENTION

NAME SCHOOL HEIGHT POSITION YEAR Gabby Anderson Bishop Miege 5’6” L SR Brooke Doile McPherson 5’8” MH SO Kaylee Hampton Clearwater 5’9” S JR Georgia LeMay Bishop Miege 5’9” OH FR Alex Romero McPherson 5’7” S SR Reagan Smith Circle 5’2” S SR Madison Williams Clearwater 5’8” OH JR

Player of the Year: Lauren Lopez, Bishop Miege

Coach of the Year: Christy Doile, McPherson

5A ALL-STATE

FIRST TEAM

NAME SCHOOL HEIGHT POSITION YEAR Maegan Mills Seaman 6’1” OH SR Alea Goolsby St. Thomas Aquinas 5’10” OH JR Brooklyn Gormley Seaman 6’1” MH SR Tatum Grimes St. Thomas Aquinas 6’2” MB SR Reese Messer St. James Academy 5’11” S JR Gracie Morrow Maize South 6’0” OH SR Camdyn Stucky Maize South 6’3” S SR

SECOND TEAM

NAME SCHOOL HEIGHT POSITION YEAR Mya Bolton St. James Academy 5’3” L SR Shannon Frakes Spring Hill 5’11” S/OH SR Jillian Gregory Maize South 5’11” OH JR Julia Headley St. James Academy 6’2” MB SR Reagan McGivern Seaman 6’2” MH JR Kelsey Schenck St. Thomas Aquinas 5’10” S SR Taylin Stallbaumer Seaman 5’7” S/OH SR

HONORABLE MENTION

NAME SCHOOL HEIGHT POSITION YEAR Campbell Chabot Seaman 5’6” S/RS JR Willow Deckinger Andover Central 5’3” L SR Carly Koster Maize South 6’1” MH SR Grace Martin St. Thomas Aquinas 5’11” OH SO Leah Robinson St. James Academy 6’1” OH SO Tabor Scanlon Lansing 5’6” S SR Jordyn Washington Andover Central 5’11” MB JR

Player of the Year: Maegan Mills, Seaman

Coach of the Year: Tatiana Dowling, Seaman

6A ALL-STATE

FIRST TEAM

NAME SCHOOL HEIGHT POSITION YEAR Logan Parks Blue Valley North 6’0” S/RS JR Ella Florez Mill Valley 5’9” S SO Janelle Green Blue Valley North 5’9” S/RS SR Jillian Huckabey Olathe Northwest 6’1” OH SR Saida Jacobs Mill Valley 6’1” MB JR Skyler Pierce Olathe Northwest 6’3” OH SR Lily Wedman Blue Valley West 5’8” S JR

SECOND TEAM

NAME SCHOOL HEIGHT POSITION YEAR Kaitlyn Burke Mill Valley 6’0” OH SR Zoe Canfield Washburn Rural 5’11” S/RS SR Jada Ingram Washburn Rural 6’0” OH SR Peyton Kubik Blue Valley West 6’1” OH FR Jenna McClure Blue Valley North 5’8” OH JR Alex Myers Blue Valley West 6’1” RS JR Lauren Roediger Olathe Northwest 6’2” MB SR

HONORABLE MENTION

NAME SCHOOL HEIGHT POSITION YEAR Ashlyn Blazer Mill Valley 6’1” MB JR Brookelyn Hatton Blue Valley West 5’3” L JR Riley Ourth Olathe West 5’8” L SR Riley Riggs Mill Valley 6’0” OH FR Emmy Sher Olathe Northwest 5’10” L SR Brynn Stowell Olathe West 6’4” MB SR Chloe Tyrrell Olathe East 5’11” OH SR

Player of the Year: Logan Parks, Blue Valley North

Coach of the Year: Kylie Corneliusen, Mill Valley