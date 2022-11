Kansas Volleyball Association 2022 All-State Teams Announced

- Advertisement -

November 2, 2022, Topeka, KS – The Kansas Volleyball Association is pleased to announce the 2022 State All Tournament Teams selected during the Kansas State High School Activities Association’s State Championship held on October 28 and 29. A State All Tournament Team was selected for each classification and each is comprised of 12 players.

CLASS 6A

2022 STATE ALL TOURNAMENT TEAM

(listed in alphabetical order)

SELECTED BY THE KANSAS VOLLEYBALL ASSOCIATION

NAME HEIGHT POSITION YEAR SCHOOL 1 Brooklyn DeLeye *** 6’2” OH JR Washburn Rural 2 Ella Florez 5’11” S/OPP FR Mill Valley 3 Victoria Gelles 5’9” S SR Blue Valley 4 Janelle Green * 5’9” S JR Blue Valley North 5 Connelly Kilgore 5’11” OH SR Blue Valley 6 Julia Kinney 6’0” OH SR Blue Valley 7 Jada Ingram 6’0” MB JR Washburn Rural 8 Ryan McAleer 5’6” L JR Blue Valley 9 Logan Parks * 6’0” OH/S SO Blue Valley North 10 Taylor Russell 6’1” OPP SR Washburn Rural 11 Sawyer Thompson 6’2” MB SR Lawrence-Free State 12 Lily Wedman 5’8” S SO Blue Valley West

FIRST: Washburn Rural

SECOND: Blue Valley

THIRD: Blue Valley North

FOURTH: Mill Valley

* indicates selected in previous year(s)

CLASS 5A

2022 STATE ALL TOURNAMENT TEAM

(listed in alphabetical order)

SELECTED BY THE KANSAS VOLLEYBALL ASSOCIATION

NAME HEIGHT POSITION YEAR SCHOOL 1 Mya Bolton 5’3” L JR St. James Academy 2 Betsy Goodenow * 6’0” RS/OH SR St. Thomas Aquinas 3 Alea Goolsby 5’11” OH SO St. Thomas Aquinas 4 Brooklyn Gormley * 6’1” MB JR Topeka-Seaman 5 Tatum Grimes 6’2” MB JR St. Thomas Aquinas 6 Maliyah Johnson * 5’11” OH SR Hutchinson 7 Anna Laincz 5’9” OH JR Lansing 8 Reese Messer * 6’0” S SO St. James Academy 9 Maegan Mills 6’0” OH SO Topeka-Seaman 10 Gracie Morrow 6’0” OH JR Maize South 11 Allie Paulsen 6’2” MB SR Andover Central 12 Ava Spachek ** 5’10” OH JR St. James Academy

FIRST: St. Thomas Aquinas

SECOND: St. James Academy

THIRD: Hutchinson

FOURTH: Topeka-Seaman

* indicates selected in previous year(s)

CLASS 4A

2022 STATE ALL TOURNAMENT TEAM

(listed in alphabetical order)

SELECTED BY THE KANSAS VOLLEYBALL ASSOCIATION

NAME HEIGHT POSITION YEAR SCHOOL 1 Gabby Anderson 5’7” L JR Bishop Miege 2 Kasia Baldock 5’11” S JR Tonganoxie 3 Jacqueline Corcoran * 5’9” OH JR Circle 4 McKenzie Fairchild ** 5’10” OH SR Andale 5 Allie Kennedy 6’0” MB SR Louisburg 6 Ayla Klingenberg 5’10″ MB SO Rock Creek 7 Lauren Lopez * 5’10” OH SO Bishop Miege 8 Ava Martin * 5’9” S JR Bishop Miege 9 Ali Olson 6’1” MB SR Bishop Miege 10 Grace Rowland 5’6” OPP JR Andale 11 Maddie Schrandt ** 5’10” OH SR Andale 12 Reagan Smith 5’2” S JR Circle

FIRST: Bishop Miege

SECOND: Andale

THIRD: Circle

FOURTH: Louisburg

* indicates selected in previous year(s)

CLASS 3A

2022 STATE ALL TOURNAMENT TEAM

(listed in alphabetical order)

SELECTED BY THE KANSAS VOLLEYBALL ASSOCIATION

NAME HEIGHT POSITION YEAR SCHOOL 1 Elina Bartlett 5’8” S SR Cheney 2 Addison Budke * 6’0” OH SO Beloit 3 Cy Rae Campbell ** 5’11” MB JR Heritage Christian 4 Campbell Hague 6’2” MB/OH SR Cheney 5 Maci Hazel 5’9” S SR Heritage Christian 6 Addy Holthaus * 5’10” OH SR Nemaha Central 7 Cali Honeyman 5’10” MB SO Nemaha Central 8 Lauren Jacobs 5’6” L JR Heritage Christian 9 Ella Larkin 5’9” OH SR Nemaha Central 10 Olivia Lehman ** 6’0” S SR Goodland 11 Jacy Thomasson 5’11” MB SR Riverton 12 Rachel Van Gorp ** 5’9” OH JR Heritage Christian

FIRST: Heritage Christian

SECOND: Nemaha Central

THIRD: Cheney

FOURTH: Riverton

* indicates selected in previous year(s)

CLASS 2A

2022 STATE ALL TOURNAMENT TEAM

(listed in alphabetical order)

SELECTED BY THE KANSAS VOLLEYBALL ASSOCIATION

NAME HEIGHT POSITION YEAR SCHOOL 1 Kori Arnold * 5’4” L SR Hillsboro 2 Audrey Bell 5’8” OH/S SR Jefferson Co. North 3 Suttyn Harris 5’11” MB FR Inman 4 Maile Hrabe 5’10” OH SR Smith Center 5 Camryn Hutchinson * 5’5” S JR Smith Center 6 Gracie Kirchhoff 5’7” OH JR Smith Center 7 Savannah Shahan 5’10” OH/MB JR Hillsboro 8 Ella Suderman 5’5” S SR Hillsboro 9 Macy Thompson 6’0” MB SR Jefferson Co. North 10 Lauren Torrance 6’2” MB SR St. Mary’s Colgan 11 Zaylee Werth 6’0” OH/MB JR Hillsboro 12 Kambrey Woods 5’8” S JR Inman

FIRST: Hillsboro

SECOND: Smith Center

THIRD: Jefferson County North

FOURTH: Inman

* indicates selected in previous year(s)

CLASS 1A Division 1

2022 STATE ALL TOURNAMENT TEAM

(listed in alphabetical order)

SELECTED BY THE KANSAS VOLLEYBALL ASSOCIATION

NAME HEIGHT POSITION YEAR SCHOOL 1 Mea DeBaere 5’5” L SR Little River 2 Alaina Eck 5’5” OH JR Little River 3 Karly Girty 5’11” S/OH SR Flinthills 4 Jesslynn Houtman 5’8” OH SR St. Francis 5 Kyra Johnson 5’9” S SR Doniphan West 6 Trinity Kruse 5’6” OH SR Pretty Prairie 7 Cameron Offerle ** 5’10” OH SR Spearville 8 Aubrey Olander 6’1” MB JR Little River 9 Harlee Randall 6’0” MB SO Flinthills 10 Ashley Stephenson 5’7” OPP JR Little River 11 Avery Weathersbee 5’7” OH SR Doniphan West 12 Bailey Young * 5’11” MB SR Pretty Prairie

FIRST: Little River

SECOND: Rosalia-Flinthills

THIRD: Highland-Doniphan West

FOURTH: Pretty Prairie

* indicates selected in previous year(s)

CLASS 1A Division 2

2022 STATE ALL TOURNAMENT TEAM

(listed in alphabetical order)

SELECTED BY THE KANSAS VOLLEYBALL ASSOCIATION

NAME HEIGHT POSITION YEAR SCHOOL 1 Ceegan Atkins ** 5’9” OH SR Hanover 2 Saige Hadley * 5’7” OH SO Lebo 3 Massey Holle 5’11” MB SR Hanover 4 Abigail Jones 5’5” S SO Lebo 5 Brooklyn Jones ** 5’7” OH SR Lebo 6 Audrey Peek * 5’6” MB JR Lebo 7 Karoline Schroeder 5’7” OH JR Wheatland-Grinnell 8 Taeban Stallbaumer 5’5” S SR Hanover 9 Olivia Stein 5’11” OH FR Ingalls 10 Sidney Swingle 5’10” MB SR Attica 11 Chloe Traffas 5’3” L SO Attica 12 Ella Wiles 5’9” MB SR St. John’s/Tipton

FIRST: Lebo

SECOND: Hanover

THIRD: Attica

FOURTH: Beloit-St. John’s/Tipton

* indicates selected in previous year(s)