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Tuesday, June 9, 2020
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Kansas Sports

Kansas Volleyball Association Announces 2020 All Stars

By Derek Nester

Sports Headlines

Kansas Sports

Kansas Volleyball Association Announces 2020 All Stars

Derek Nester - 0
June 9, 2020, Topeka, KS -- The Kansas Volleyball Association is pleased to announce the 2020 All Stars. Due to the COVID-19 pandemic, the...
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Kansas Sports

Kansas Shrine Bowl Announces New Stadium, Same City For 2020 Game

Derek Nester - 0
After Washburn University announced the closure of their campus on May 5th, due to health and safety concerns from COVID-19, the fate of the...
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NBA Board of Governors approves competitive format to restart 2019-20 season with 22 teams returning to play

Derek Nester - 0
NEW YORK – The NBA Board of Governors today approved a competitive format to restart the 2019-20 season with 22 teams returning to play and...
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This Week On The Sports Ticket – June 1st-5th

Derek Nester - 0
PLAY BY PLAY CLASSICS IN JUNE KD Country 94 High School Sports Replays 9:10-10:15 each morning during the Sports Ticket on KD Country 94 Monday, June 1st Head...
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Professional Sports

NHL Announces Return to Play Plan for 2019-20

Derek Nester - 0
NEW YORK (May 26, 2020) – The National Hockey League announced today a Return To Play Plan for the 2019-20 season, highlighted by a modified...
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Derek Nester
Derek Nester was born and raised in Blue Rapids, and graduated from Valley Heights High School in May of 2000. He attended Cowley College in Arkansas City and Johnson County Community College in Overland Park studying Journalism & Media Communications.After stops at KFRM and KCLY radio in Clay Center, he joined KNDY in 2002 as a board operator and play by play announcer. Derek is now responsible for the digital content of Dierking Communications, Inc. six radio stations.In 2005 Derek joined the staff of KCFX radio in Kansas City as a production coordinator for the Kansas City Chiefs Radio Network, which airs on over 94 radio stations across 12 Midwest states and growing. In 2018 he became the Studio Coordinator at the Cumulus Kansas City broadcast center for Kansas City Chiefs Football.

June 9, 2020, Topeka, KS — The Kansas Volleyball Association is pleased to announce the 2020 All Stars. Due to the COVID-19 pandemic, the 2010 KVA All Star Match has been cancelled. The players listed below were selected as the Honorary All Stars and would have participated if the event were held. The players selected are first nominated by their high school coaches (who must be KVA members), and then recommended by committee to be selected. Players with an asterisk (*) beside their names were the player of the year for their classification.

This year’s All Stars are:

NAME POSITION SCHOOL CLASS COLLEGE
ELLIE BOLTON LIBERO ST JAMES 5A CREIGHTON
MADISON GRIMES LIBERO ANDALE 4A HUTCH CC
MAREA WORTMANN SETTER ST JAMES 5A BENEDICTINE
SYDNEY NILLES SETTER DERBY 6A KS NEWMAN
LEXI COBB* SETTER/OH SILVER LAKE 3A NORTH TEXAS – SOFTBALL
McKINZIE WEAVER SETTER LANSING 5A KS NEWMAN
PEYTON SUTHER SETTER CHAPMAN 4A PITT STATE- TRACK
JENNA JARMER SETTER ANDALE 4A FORT HAYS STATE
CAROLINE CRAWFORD* MIDDLE BLOCKER LANSING 5A KANSAS
MACY DELEYE MIDDLE BLOCKER WRHS 6A DRAKE
ADDISON CRITES* MIDDLE BLOCKER CENTRAL PLAINS 1A BARTON CC
MORGAN BRUNA* MIDDLE BLOCKER ANDALE 4A WICHITA STATE
WINNY HARRIS MIDDLE BLOCKER ATCHISON 4A EMPORIA STATE
McKENNA KIRKPATRICK MIDDLE BLOCKER CHAPMAN 4A COLBY CC
LEXI LUEGER MIDDLE

BLOCKER

 NEMAHA

CENTRAL

 3A JOHNSON COUNTY CC
MALLORY COWMAN MIDDLE BLOCKER CIRCLE 4A BUTLER COUNTY CC
MORGAN McINTIRE OUTSIDE HITTER GARDNER EDGERTON 6A FORT HAYS STATE
ANNA FELDKAMP OUTSIDE HITTER ST JAMES 5A LOYOLA- CHICAGO
TALBY DUERKSEN OUTSIDE HITTER HESSTON 3A OKLAHOMA CHRISTIAN
NATASHA DOOLEY* OUTSIDE HITTER GARDEN PLAIN 2A CLOUD CCC
SHEA LARSON OUTSIDE HITTER BELOIT 3A
KAITLYN HAMILTON OUTSIDE HITTER LAWRENCE FREE STATE 6A INDIANA STATE
DARYN LAMPRECHT OUTSIDE HITTER SILVER LAKE 3A NORTHERN

IOWA – SOFTBALL
CASSIE COOKS OUTSIDE HITTER McPHERSON 5A GRACELAND

 

 

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