Kansas Volleyball Association Announces 2020 All Stars

June 9, 2020, Topeka, KS — The Kansas Volleyball Association is pleased to announce the 2020 All Stars. Due to the COVID-19 pandemic, the 2010 KVA All Star Match has been cancelled. The players listed below were selected as the Honorary All Stars and would have participated if the event were held. The players selected are first nominated by their high school coaches (who must be KVA members), and then recommended by committee to be selected. Players with an asterisk (*) beside their names were the player of the year for their classification.
This year’s All Stars are:
|NAME
|POSITION
|SCHOOL
|CLASS
|COLLEGE
|ELLIE BOLTON
|LIBERO
|ST JAMES
|5A
|CREIGHTON
|MADISON GRIMES
|LIBERO
|ANDALE
|4A
|HUTCH CC
|MAREA WORTMANN
|SETTER
|ST JAMES
|5A
|BENEDICTINE
|SYDNEY NILLES
|SETTER
|DERBY
|6A
|KS NEWMAN
|LEXI COBB*
|SETTER/OH
|SILVER LAKE
|3A
|NORTH TEXAS – SOFTBALL
|McKINZIE WEAVER
|SETTER
|LANSING
|5A
|KS NEWMAN
|PEYTON SUTHER
|SETTER
|CHAPMAN
|4A
|PITT STATE- TRACK
|JENNA JARMER
|SETTER
|ANDALE
|4A
|FORT HAYS STATE
|CAROLINE CRAWFORD*
|MIDDLE BLOCKER
|LANSING
|5A
|KANSAS
|MACY DELEYE
|MIDDLE BLOCKER
|WRHS
|6A
|DRAKE
|ADDISON CRITES*
|MIDDLE BLOCKER
|CENTRAL PLAINS
|1A
|BARTON CC
|MORGAN BRUNA*
|MIDDLE BLOCKER
|ANDALE
|4A
|WICHITA STATE
|WINNY HARRIS
|MIDDLE BLOCKER
|ATCHISON
|4A
|EMPORIA STATE
|McKENNA KIRKPATRICK
|MIDDLE BLOCKER
|CHAPMAN
|4A
|COLBY CC
|LEXI LUEGER
|MIDDLE
BLOCKER
|NEMAHA
CENTRAL
|3A
|JOHNSON COUNTY CC
|MALLORY COWMAN
|MIDDLE BLOCKER
|CIRCLE
|4A
|BUTLER COUNTY CC
|MORGAN McINTIRE
|OUTSIDE HITTER
|GARDNER EDGERTON
|6A
|FORT HAYS STATE
|ANNA FELDKAMP
|OUTSIDE HITTER
|ST JAMES
|5A
|LOYOLA- CHICAGO
|TALBY DUERKSEN
|OUTSIDE HITTER
|HESSTON
|3A
|OKLAHOMA CHRISTIAN
|NATASHA DOOLEY*
|OUTSIDE HITTER
|GARDEN PLAIN
|2A
|CLOUD CCC
|SHEA LARSON
|OUTSIDE HITTER
|BELOIT
|3A
|–
|KAITLYN HAMILTON
|OUTSIDE HITTER
|LAWRENCE FREE STATE
|6A
|INDIANA STATE
|DARYN LAMPRECHT
|OUTSIDE HITTER
|SILVER LAKE
|3A
|NORTHERN
IOWA – SOFTBALL
|CASSIE COOKS
|OUTSIDE HITTER
|McPHERSON
|5A
|GRACELAND