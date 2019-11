2019 Kansas Volleyball Association All-Tournament Teams Announced

CLASS 1A

2019 STATE ALL TOURNAMENT TEAM

(listed in alphabetical order)

SELECTED BY THE KANSAS VOLLEYBALL ASSOCIATION

NAME HEIGHT POSITION YEAR SCHOOL

1 Maya Bishop – 5’7” – OH – JR – Olpe

2 Holly Brockmeier – 5’10” – OH – SR – Rural Vista

3 Meghan Brockmeier – 5’7” – MB – JR – Rural Vista

4 Addison Crites – 5’11” – MB – SR – Central Plains

5 Ryenne Cunningham – 5’9” – MB – JR – Central Plains

6 Holly DeWeese – 5’10” – OH – SR – Cunningham

7 Payton Girard – 5’7” – S – SR – Clifton-Clyde

8 Rachel Lamatsch – 5’3” – L – SR – Central Plains

9 Kassidy Nixon – 5’8” – OH/S – SO – Central Plains

10 Hunter McGuire – 5’9” – OH – SR – Cunningham

11 Jaden Pfaff – 5’11” – MB – SR – Minneola

12 Hannah Riedy – 5’10” – S/OH – SR – Rural Vista

FIRST Central Plains

SECOND Rural Vista

THIRD Cunningham

FOURTH Minneola

* indicates selected in previous year(s)

CLASS 2A

2019 STATE ALL TOURNAMENT TEAM

(listed in alphabetical order)

SELECTED BY THE KANSAS VOLLEYBALL ASSOCIATION

NAME HEIGHT POSITION YEAR SCHOOL

1 Madi Gooch – 5’4” – L – SR – Belle Plaine

2 Kennedy Horacek* – 5’6” – L – SR – Garden Plain

3 Natasha Dooley* – 5’10” – OH – SR – Garden Plain

4 Alli Puetz – 5’9” – OH – JR – Garden Plain

5 Josie Weishaar – 5’10” – OH/MB – SR – Jefferson Co. North

6 Ehlaina Hartman* – 6’0” – RS – SR – Spearville

7 Alissa Heskamp* – 5’5” – L – JR – Spearville

8 Millie Stockard* – 5’10” – S/OH – JR – St. Mary’s Colgan

9 Sam Vermetten* – 5’9” – OH – SR – Valley Heights

10 Emma Toerber – 5’10” – MB – JR – Valley Heights

11 Lauren Schutter – 6’2” – MB – SO – Wabaunsee

12 Megan Strait – 5’10” – OH – SR – Wabaunsee

FIRST Wabaunsee

SECOND Spearville

THIRD Garden Plain

FOURTH Valley Heights

* indicates selected in previous year(s)

CLASS 3A

2019 STATE ALL TOURNAMENT TEAM

(listed in alphabetical order)

SELECTED BY THE KANSAS VOLLEYBALL ASSOCIATION

NAME HEIGHT POSITION YEAR SCHOOL

1 Lexi Cobb** – 5’8” – S/OH – SR – Silver Lake

2 Ivy Fink – 5’9” – OH – JR – Royal Valley

3 Morgan Harvey – 5’9” – RS – JR – Royal Valley

4 Alleigh Kramer – 5’8” – OH/RS – SR – Nemaha Central

5 Daryn Lamprecht* – 5’7” – OH – SR – Silver Lake

6 Shea Larson* – 6’0” – OH – SR – Beloit

7 Jessica Meier – 5’4” – S/OPP – SR – Beloit

8 McKenzie Ogden – 5’3” – L – SR – Royal Valley

9 Hannah Pearson – 6’1” – MB – SR – Beloit

10 Kylee Scheer – 5’8” – RS/OPP – JR – Cheney

11 Heather Schemper – 5’10” – MB – FR – Phillipsburg

12 Brooklyn Wewe – 5’5” – S – SO – Cheney

FIRST Royal Valley

SECOND Beloit

THIRD Silver Lake

FOURTH Cheney

* indicates selected in previous year(s)

CLASS 4A

2019 STATE ALL TOURNAMENT TEAM

(listed in alphabetical order)

SELECTED BY THE KANSAS VOLLEYBALL ASSOCIATION

NAME HEIGHT POSITION YEAR SCHOOL

1 Morgan Bruna* – 5’8” – MB/OH – SR – Andale

2 Mallory Cowman – 6’2” – MB – SR – Circle

3 Kayli Duncan – 6’1” – MB – SR – Circle

4 Katelyn Fairchild* – 5’8” – OH – JR – Andale

5 Madison Grimes – 5’3” – L – SR – Andale

6 Sydney Hillmer** – 5’9” – OH – SR – Hayden Catholic

7 Halle Jackson – 6’2” – MB – SR – Hayden Catholic

8 Cyra Kelley – 5’8” – OH – SR – Nickerson

9 Corinna McMullen – 5’7” – S – SO – Louisburg

10 Dejah Miller – 5’8” – OH – JR – Hayden Catholic

11 Keagan Shockley – 5’8” – OH – SR – Eudora

12 Morgan Stout* – 6’2” – MB – SR – Nickerson

FIRST Hayden Catholic

SECOND Andale

THIRD Circle

FOURTH Louisburg

* indicates selected in previous year(s)

CLASS 5A

2019 STATE ALL TOURNAMENT TEAM

(listed in alphabetical order)

SELECTED BY THE KANSAS VOLLEYBALL ASSOCIATION

NAME HEIGHT POSITION YEAR SCHOOL

1 Caroline Bien** – 6’0” – OH – JR – St. Thomas Aquinas

2 Ellie Bolton** – 5’6” – L – SR – St. James Academy

3 Caroline Crawford – 6’2” – MB – SR – Lansing

4 Kade Hackerott* – 5’10” – S/OH – SR – Goddard

5 Laurel Jones – 6’1” – S – JR – Maize South

6 Ava Martin – 6’0” – OH – SO – St. Thomas Aquinas

7 Karli Schmidt** – 6’1” – OH – SR – Lansing

8 Jalyn Stevenson – 5’11” – OH – JR – Spring Hill

9 Amelia Van Der Werff – 6’3” – MB – SR – Lansing

10 Ellie Wheeler – 5’11” – OH/MB – SR – St. James Academy

11 Marea Wortmann – 5’9” – S – SR – St. James Academy

12 Caroline Zabroske** – 6’0” – MB – SR – St. Thomas Aquinas

FIRST St. Thomas Aquinas

SECOND St. James Academy

THIRD Lansing

FOURTH Goddard

* indicates selected in previous year(s)

CLASS 6A

2019 STATE ALL TOURNAMENT TEAM

(listed in alphabetical order)

SELECTED BY THE KANSAS VOLLEYBALL ASSOCIATION

NAME HEIGHT POSITION YEAR SCHOOL

1 Taylor Dauernheim – 5’7” – S – SR – Blue Valley

2 Brooklyn DeLeye – 6’1” – OH – FR – Washburn Rural

3 Macy DeLeye – 6’1” – MB – SR – Washburn Rural

4 Evelyn Diederich* – 5’8” – OH – SR – Blue Valley

5 Jasmine Dulan – 5’7” – OH – SO – Blue Valley North

6 Reagan Karlin – 6’1” – OH – SR – Garden City

7 Lindsay Lahr* – 6’2” – MB – SR – Blue Valley

8 Morgan McIntire – 5’8” – OH – SR – Gardner-Edgerton

9 Eisa Mondragon – 5’5” – L – SR – Washburn Rural

10 Sydney Nilles – 5’9” – S – SR – Derby

11 Grace Reininga – 5’6” – L – SR – Blue Valley North

12 Kendra Wait* – 5’10” – S – JR – Gardner-Edgerton

FIRST Blue Valley

SECOND Washburn Rural

THIRD Gardner-Edgerton

FOURTH Blue Valley North

* indicates selected in previous year(s)